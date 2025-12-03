Milan alla scoperta di Jashari, la telenovela estiva e l'infortunio: ora è pronto per la prima da titolare in rossonero

La gara degli ottavi di Coppa Italia contro la Lazio sarà un'occasione per molti giocatori del Milan che fin qui hanno trovato meno spazio in campionato.
Uno dei più attesi, se non il più atteso in assoluto, è sicuramente Ardon Jashari. Anche perché in estate la società rossonera ha investito molto su di lui per strapparlo al Club Brugge.
Jashari però fin qui al Milan praticamente non si è visto soprattutto a causa del grave infortunio subito in allenamento che lo ha tenuto fuori a lungo.
Ora invece il centrocampista svizzero è finalmente pronto al debutto da titolare con la maglia del Milan.