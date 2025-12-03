Pubblicità
AC Milan v SSC Bari - Coppa ItaliaGetty Images Sport
Lelio Donato

Milan alla scoperta di Jashari, la telenovela estiva e l'infortunio: ora è pronto per la prima da titolare in rossonero

Ardon Jashari è stato inseguito a lungo dal Milan la scorsa estate, ma fin qui ha giocato solo un paio di spezzoni prima del grave infortunio. Allegri è pronto a testarlo in Coppa Italia.

La gara degli ottavi di Coppa Italia contro la Lazio sarà un'occasione per molti giocatori del Milan che fin qui hanno trovato meno spazio in campionato.

Uno dei più attesi, se non il più atteso in assoluto, è sicuramente Ardon Jashari. Anche perché in estate la società rossonera ha investito molto su di lui per strapparlo al Club Brugge.

Jashari però fin qui al Milan praticamente non si è visto soprattutto a causa del grave infortunio subito in allenamento che lo ha tenuto fuori a lungo.

Ora invece il centrocampista svizzero è finalmente pronto al debutto da titolare con la maglia del Milan.

  • LA TELENOVELA ESTIVA

    Come detto in estate il Milan ha inseguito a lungo Ardon Jashari, che a sua volta ha fortemente voluto vestire la maglia rossonera.

    Il Club Brugge non è di fatto mai sceso dall'iniziale richiesta di 40 milioni di euro per cedere il suo gioiello. E alla fine è stato accontentato.

    I rossoneri infatti hanno acquistato Jashari a titolo definitivo per una cifra che tra parte fissa e bonus sfiora proprio quota 40 milioni.

    Jashari ha firmato col Milan fino al 30 giugno 2030 e percepisce un ingaggio da 2.5 milioni di euro netti a stagione.

  • IL GRAVE INFORTUNIO

    A fine agosto, una ventina di giorni dopo l'annuncio del suo acquisto, Jashari si è infortunato in allenamento.

    Fatale al centrocampista svizzero è stato un duro contrasto col compagno di squadra Santiago Gimenez che gli ha procurato una frattura composta del perone destro.

    Jashari è dunque tornato a disposizione dopo circa due mesi venendo convocato per Milan-Roma del 2 novembre, ma in queste settimane non è mai sceso in campo neppure per un minuto.

  • SOLO POCHI MINUTI COL MILAN

    Jashari ha fin qui vestito la maglia del Milan in partite ufficiali appena due volte.

    Il debutto assoluto è avvenuto il 17 agosto in Coppa Italia quando lo svizzero era subentrato nel finale della gara vinta dai rossoneri contro il Bari per 2-0.

    Solo sedici invece i minuti giocati da Jashari in campionato, sempre nel finale della sfortunata gara casalinga contro la Cremonese persa dal Milan alla prima giornata.

    Ora però ecco la grande occasione dato che l'ex Bruges dovrebbe scendere in campo da titolare all'Olimpico contro la Lazio per gli ottavi di Coppa Italia.

  • IL RUOLO DI JASHARI E LE PAROLE DI ALLEGRI

    Ma qual è il ruolo di Ardon Jashari?

    Lo svizzero è un centrocampista centrale con ottima visione di gioco. Contro la Lazio dovrebbe essere schierato in cabina di regia nel 3-5-2 rossonero al posto di Luka Modric.

    Jashari comunque può giocare anche come mezzala e rappresenterà un'alternativa di assoluto livello per Allegri nel prosieguo di questa stagione.

    "Sarà un'opportunità per vedere la sua condizione fisica:quando è arrivato era praticamente fermo da un mese e mezzo. Ha giocato 45 minuti e si è fatto male per due mesi. Sono curioso anche io di vedere a che punto è sulla parte atletica" ha confessato Allegri alla vigilia di Lazio-Milan.

    L'ora di Jashari è finalmente arrivata.

Coppa Italia
Lazio crest
Lazio
LAZ
Milan crest
Milan
MIL