Milan alla scoperta di Jashari, la telenovela estiva e l'infortunio: ora è pronto per la prima da titolare in rossonero

Ma qual è il ruolo di Ardon Jashari?

Lo svizzero è un centrocampista centrale con ottima visione di gioco. Contro la Lazio dovrebbe essere schierato in cabina di regia nel 3-5-2 rossonero al posto di Luka Modric.

Jashari comunque può giocare anche come mezzala e rappresenterà un'alternativa di assoluto livello per Allegri nel prosieguo di questa stagione.

"Sarà un'opportunità per vedere la sua condizione fisica:quando è arrivato era praticamente fermo da un mese e mezzo. Ha giocato 45 minuti e si è fatto male per due mesi. Sono curioso anche io di vedere a che punto è sulla parte atletica" ha confessato Allegri alla vigilia di Lazio-Milan.

L'ora di Jashari è finalmente arrivata.