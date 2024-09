Milan all'esame Venezia prima di Liverpool e Inter: Fonseca con le spalle al muro

Milan chiamato a vincere dopo un avvio da incubo: negli ultimi 65 anni solo nel 1997/98 non arrivarono successi dopo i primi quattro turni.

Torna la Serie A e con essa i nuovi fantasmi per il Milan, alle prese con una classifica deficitaria e decisamente imprevista: sono appena due i punti conquistati nelle prime tre giornate, un bottino fin troppo povero e non in linea con gli obiettivi stagionali.

La squadra rossonera ha denotato molte pecche in questo primo scorcio di campionato: in particolare in difesa, ancora balbettante e stretta parente del reparto 'ammirato' nel 2023/24 e capace di essere perforato in 49 occasioni nella sola Serie A.

Per il 'Diavolo' si profila la sfida casalinga al Venezia, occasione per interrompere il digiuno di successi e approcciare agli impegni contro Liverpool e Inter con uno spirito migliore: un ulteriore esame per Paulo Fonseca, che i recenti risultati hanno contribuito a mettere sotto accusa.