Il Milan non perde di vista Abraham: nel mirino gli sgravi fiscali del Decreto Crescita

Tammy Abraham è ancora un'opzione valida per l'attacco del Milan: al vaglio la possibilità di beneficiare degli sgravi del Decreto Crescita.

Tammy Abraham al Milan, non è ancora detta l'ultima parola: l'inglese piace a Paulo Fonseca, che non disdegnerebbe di allenarlo a Milano dopo aver sfiorato tale circostanza ai tempi della Roma, da cui se ne andò proprio poco prima l'arrivo dell'inglese.

L'affondo dei giallorossi per Artem Dovbyk è un chiaro segnale di quella che dovrebbe essere la direzione intrapresa per quanto riguarda l'attacco, dove per Abraham potrebbe non esserci più spazio.

In casa Milan si ragiona sull'eventuale colpo che andrebbe a rimpolpare il reparto avanzato dopo l'ingaggio di Alvaro Morata, arrivato dall'Atletico Madrid di fronte al pagamento della clausola rescissoria.