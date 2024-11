Mike Tyson vs Jake Paul dove vederlo in tv oggi e ora italiana: Sky, Prime o Netflix? Tutte le info per guardare l'incontro di boxe in diretta e on demand

In Texas, nella notte tra venerdì 15 e sabato 16 novembre, si affrontano Jake Paul e Mike Tyson: come guardare l'evento di boxe live.

Mike Tyson di nuovo sul ring dopo vent'anni. Di fronte Jake Paul, content creator con un record di 10-1 dal 2020 ad oggi.

Una sfida particolare, ma che mezzo mondo attende da diversi mesi, dall'annuncio da parte di entrambi: 80.000 fans lo seguiranno dal vivo all'AT&T Stadium di Arlington, Texas.

Previsto nelle prime ore italiane di sabato 16 novembre, Mike Tyson vs Jake Paul sarà visibile in diretta tv e streaming: ci si aspettano oltre 25 milioni di persone davanti allo schermo, ma saranno molti di più quelli che recupereranno la sfida on demand e in differita una volta terminata, visto il difficile orario live negli Stati Uniti.