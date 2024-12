Michele Trombetta e la squadra dell'Italia in Kings League World Cup: chi giocherà il Mondiale di Milano e Torino a gennaio

Trombetta torna in Kings League dopo aver salutato il suo vecchio club. Allo stesso tempo, però, giocherà ancora: in Serie D, al Forlì.

Michele Trombetta torna in Kings League per far parte dell'Italia. A gennaio la squadra azzurra giocherà la Kings World Cup Nations, il primo Mondiale per rappresentative organizzato da Piquè dopo quello per club, vinto dagli spagnoli Porcinos. In attacco ci sarà l'idolo Trombetta.

Trombetta era stato il miglior giocatore degli Stallions del content creator Blur nel Mondiale del 2023, diventando beniamino dei migliaia di ragazzi (e non, considerato un target di età sempre più alto) che hanno avuto modo di seguire la Kings League attraverso Twitch.

Per Michele Trombetta, che aveva annunciato un possibile ritorno nel mondo della Kings League, la conferma è arrivata tramite i canali social del torneo. La prima scelta dell'Italia è dunque l'ex Giana Erminio, club appena salutato per cambiare maglia e allo stesso tempo giocare nel torneo che unisce mondo del web e calcio indoor.

L'articolo prosegue qui sotto

Prima della Kings, infatti, Trombetta si trasferirà al Forlì, club di Serie D che potrebbe vedere in campo il nuovo acquisto già a dicembre nella sfida contro l'Imolese.

Trombetta è il primo nome annunciato dall'Italia di Kings World Cup, unico team non ancora svelato in vista delle gare delle prime due settimane di torneo, di scena dal'1 gennaio (esordio azzurro contro il Giappone).