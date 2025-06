Michail Antonio torna in campo a 6 mesi dal terribile incidente: ma il futuro al West Ham resta incerto

Giamaica vs Guatemala

L’attaccante del West Ham è tornato in campo con la Giamaica sei mesi dopo il terribile incidente in cui si è fratturato il femore.

A volte bastano appena cinque minuti per tornare a sentirsi un calciatore a tutti gli effetti, una sensazione che Michail Antonio ha temuto di non poter più provare.

Dopo il terribile incidente in automobile dello scorso dicembre che gli ha procurato la fattura del femore in quatto diversi punti, l’attaccante ancora sotto contratto con il West Ham è tornato in campo con la Giamaica nella gara di CONCACAF Gold Cup contro il Guatemala.

Un vero e proprio punto di ripartenza per il 35enne, che in questi mesi ha lavorato intensamente per guarire completamente dall’infortunio.