Michael Oliver nell'occhio del ciclone in Inghilterra: l'espulsione di Lewis-Skelly dell'Arsenal è incomprensibile

L'arbitro che fece infuriare Buffon si è reso protagonista di una decisione polemica in Wolverhampton-Arsenal. Arteta: "Sono arrabbiatissimo".

Michael Oliver di nuovo nell'occhio del ciclone. Questa volta non per un quarto di finale di ritorno di Champions League, ma per una "semplice" giornata di Premier League. Il che non è la stessa cosa, ma è come se lo fosse.

Oliver si è reso protagonista di una decisione francamente e oggettivamente poco comprensibile nel finale del primo tempo di Wolverhampton-Arsenal: un'espulsione, quella comminata al difensore ospite Lewis-Skelly, che non ha capito praticamente nessuno.

Oliver, come molti ricorderanno, è l'arbitro di Real Madrid-Juventus 2018. Quello che fece infuriare Gigi Buffon, quello del "bidone della spazzatura al posto del cuore". 7 anni dopo, rieccolo sotto i riflettori e in mezzo alle polemiche.