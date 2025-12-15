Pubblicità
Pubblicità
Leo MessiGetty Images
Michael Baldoin

Messi fa impazzire Delhi: fino a 93mila euro a testa per incontrarlo di persona

Il fuoriclasse argentino è arrivato a Delhi per la quarta e ultima tappa del 'GOAT Tour' in India: scoppiano le polemiche per il costo dell’incontro vis-à-vis.

Pubblicità

Continua il tour di Lionel Messi che sta facendo impazzire l’India.

Dopo la delusione di Kolkata, dove i tifosi non hanno potuto vedere il fuoriclasse argentino, la quarta e ultima tappa si terrà a Delhi.

Qui sarà possibile incontrarlo di persona nel suo hotel… a un prezzo da capogiro: circa 93 mila euro a persona.

  • COS'È SUCCESSO A KOLKATA?

    Qualche giorno fa, a Kolkata, nella prima tappa del “GOAT Tour”, le cose non sono andate come previsto.

    Messi ha effettuato un giro di campo, ma si è ritrovato circondato da troppe persone sul terreno di gioco, rendendo di fatto impossibile ai tifosi sugli spalti riuscire anche solo a vederlo.

    Inoltre era stato annunciato che il fuoriclasse argentino avrebbe disputato un’amichevole, circostanza poi rivelatasi falsa. 

    Dopo appena 20 minuti di passerella, Messi ha lasciato lo stadio, scatenando la rabbia dei presenti: tifosi che avevano pagato oltre 100 euro per il biglietto hanno reagito distruggendo seggiolini, lanciando sedie e bottiglie d’acqua, fino ad arrivare all’invasione di campo.

    • Pubblicità

  • LA QUARTA E ULTIMA TAPPA: MESSI ARRIVA A DELHI

    Dopo la pessima esperienza di Kolkata e le due tappe più soddisfacenti di Hyderabad e Mumbai, Messi è arrivato a Delhi, dove si svolgerà la quarta e ultima tappa del tour.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • SCOPPIA LA POLEMICA: 93 MILA EURO A PERSONA PER INCONTRARLO

    In quest’ultima tappa, secondo quanto riportato da NDTV, Messi e il suo entourage avrebbero prenotato un intero piano dell’esclusivo e centralissimo Leela Palace.

    Ed è qui che nasce la polemica: lo staff del plurivincitore del Pallone d’Oro avrebbe organizzato alcuni incontri vis-à-vis a porte chiuse al costo di circa 93 mila euro a persona.

    L’argentino incontrerà così alcune figure molto influenti a livello locale, tra vip e politici, per una cifra ritenuta da molti eccessiva.

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

0