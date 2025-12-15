Messi fa impazzire Delhi: fino a 93mila euro a testa per incontrarlo di persona

Qualche giorno fa, a Kolkata, nella prima tappa del “GOAT Tour”, le cose non sono andate come previsto.

Messi ha effettuato un giro di campo, ma si è ritrovato circondato da troppe persone sul terreno di gioco, rendendo di fatto impossibile ai tifosi sugli spalti riuscire anche solo a vederlo.

Inoltre era stato annunciato che il fuoriclasse argentino avrebbe disputato un’amichevole, circostanza poi rivelatasi falsa.

Dopo appena 20 minuti di passerella, Messi ha lasciato lo stadio, scatenando la rabbia dei presenti: tifosi che avevano pagato oltre 100 euro per il biglietto hanno reagito distruggendo seggiolini, lanciando sedie e bottiglie d’acqua, fino ad arrivare all’invasione di campo.