Meret, l'infortunio non è di poco conto: salterà la Coppa Italia e diverse partite di Serie A

Distrazione di secondo grado al muscolo adduttore lungo della coscia sinistra per Meret, pronto Caprile per le prossime partite del Napoli.

Alex Meret ha giocato la sua ultima partita in estate, contro la Juventus, e dovrà attendere un po' di tempo prima di scendere in campo in autunno.

L'infortunio accusato da Meret nel primo tempo contro i bianconeri, infatti, non lo porterà ad essere in campo velocemente. Anzi.

Gli esami a cui è stato sottoposto l'ex portiere della Juventus hanno evidenziato una lesione di secondo grado, per cui Meret non potrà scendere in campo per le ultime gare di settembre che attendono il Napoli, così come per quelle di ottobre.