"Mercato bloccato, che posso dire?": perché il Napoli non ha ancora chiuso per Lukaku e Gilmour

Lo scozzese è il primo obiettivo per il centrocampo e il belga per l'attacco, ma la fumata bianca tarda. E sullo sfondo c'è il pasticcio Osimhen.

"Sapete benissimo che è complicato: dispiace. Che posso dire? È una situazione bloccata, complicata. Non posso dire altro".

Le parole di Antonio Conte in conferenza stampa, nonostante siano trascorsi pochi giorni, sono già diventate celebri. Anche per il momento in cui sono arrivate: alla vigilia di una delle partite più disastrose della storia recente del Napoli, 0-3 a Verona con poco da salvare e tanti motivi di sconforto.

Il problema è che la situazione in campo sta facendo il paio con quella fuori campo. Ovvero sul mercato. Uno dei tasti dolenti toccati da Conte in quella conferenza, ancor più se si pensa che alla conclusione della finestra estiva manca poco più di una settimana.