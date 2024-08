Il Napoli mette la freccia per Scott McTominay: il Manchester United ha accettato la proposta azzurra. Trattativa slegata da quella per Gilmour.

Non solo Romelu Lukaku: dopo aver messo a punto l'acquisto del bomber belga, il Napoli è pronto a regalare un altro innesto di livello assoluto ad Antonio Conte.

Operazione in chiusura anche per Scott McTominay, centrocampista in uscita dal Manchester United e destinato a sposare la causa partenopea all'ombra del Vesuvio.

Accelerata importante nei colloqui con i 'Red Devils', in attesa di definire il tutto anche per quanto riguarda l'intesa col giocatore.