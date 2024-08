Napoli scatenato sul mercato: offerta ufficiale per McTominay, la posizione del Manchester United

Dopo aver chiuso Lukaku, il Napoli non si ferma sul mercato: presentata un'offerta al Manchester United per McTominay.

Si è improvvisamente sbloccato il mercato del Napoli che dopo aver ufficializzato David Neres nei giorni scorsi, nella giornata di ieri ha trovato l'accordo con il Chelsea per Romelu Lukaku. Ma non finisce qui.

Antonio Conte potrebbe presto avere un grande rinforzo a centrocampo, ovvero McTominay del Manchester United.

Un profilo che il tecnico considera prioritario per la squadra e siamo arrivati alla fase cruciale della trattativa con un'offerta importante presentata al club inglese, come riferisce Sky Sport.

McTominay comunque potrebbe non essere l'unico acquisto a centrocampo in questi ultimi giorni di mercato. Rimane in piedi infatti anche l'operazione per Gilmour.