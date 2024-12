McTominay e la decisione di lasciare lo United per il Napoli: “E’ stato facile, amo tutto qui”

Scott McTominay ha parlato della decisione di trasferirsi in estate al Napoli: “Dovevo spingermi oltre, non anvrò mai rimpianti nella vita”.

Tra tutti i giocatori che la scorsa estate sono approdati in Italia, Scott McTominay è certamente tra coloro che si sono imposti in maniera più convincente.

Non solo si è subito ritagliato uno spazio da titolare inamovibile nel Napoli, ma si è rivelato un elemento fondamentale per Antonio Conte, vista la sua duttilità e la capacità di giocare tanto in mediana quanto qualche metro più avanti.

McTominay, in un’intervista rilasciata a ‘BBC Scotland’, ha svelato cosa lo ha spinto a lasciare il club nel quale è cresciuto, ovvero il Manchester United, per iniziare una nuova avventura in Serie A.