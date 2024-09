McTominay bacia la maglia del Napoli: tifosi del Manchester United infuriati

Il centrocampista scozzese ha baciato lo stemma sulla maglia del Napoli dopo il goal contro il Palermo, sconfortando i suoi ex tifosi dello United.

Scott McTominay ha conquistato il cuore dei tifosi del Napoli in pochissimo tempo: tra le ottime prestazioni contro la Juventus e Palermo e il bacio alla maglietta, in occasione del suo primo goal proprio contro i rosanero, il giocatore scozzese ha fatto impazzire il tifo partenopeo.

Questo atto, allo stesso tempo, ha invece causato un certo rammarico tra i tifosi del Manchester United, frustrati dalla sua partenza e arrabbiati nel vederlo baciare la nuova maglia.

In Inghilterra i media hanno amplificato questa notizia: i fan dei Red Devils hanno approfittato dell'occasione per esprimere il loro dissenso sui social per la sua cessione in Italia.