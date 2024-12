McKennie terzino, esperimento riuscito: titolare anche in Monza-Juventus?

Monza vs Juventus

Dopo la prova convincente in Coppa Italia, il texano potrebbe essere riproposto da esterno di difesa anche contro i brianzoli.

Giornata di vigilia in casa Juventus, con i bianconeri che saranno di scena domani sera all'U-Power Stadium per affrontare il Monza nel posticipo domenicale della diciassettesima giornata di Serie A.

Dopo i responsi positivi emersi dalla sfida di Coppa Italia vinta contro il Cagliari, Thiago Motta sembra intenzionato a varare la linea della continuità e, in tal senso, l'osservato speciale potrebbe essere proprio Weston McKennie.

Il texano, nel corso del match valevole per gli ottavi di finale della coppa nazionale, è stato schierato in qualità di terzino sinistro ergendosi a protagonista di una prova decisamente solida e positiva. In altre parole, un esperimento riuscito che potrebbe essere riproposto anche sulla vetrina del campionato.