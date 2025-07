Mbappé, goal e disavventura: 58 minuti di ritardo, il Real Madrid parte senza di lui

Real Madrid vs Borussia Dortmund

Mondiale per Club

L’attaccante francese ha perso più tempo del previsto per il controllo antidoping: la squadra è partita senza di lui, lasciandolo al MetLife Stadium.

Continua l’avventura del Real Madrid nel Mondiale per Club, una competizione che fino a questo momento sta regalando soddisfazioni, emozioni e… colpi di scena alla squadra di Xabi Alonso.

La rocambolesca vittoria contro il Borussia Dortmund ha permesso a Mbappé e compagni di qualificarsi in semifinale, dove affronterà il PSG che a sua volta ha eliminato un’altra formazione tedesca, il Bayern Monaco.

Proprio la rete del francese nel recupero è stata importantissima in ottica qualificazione (rete del momentaneo 3-1, 3-2 invece il finale): ma Mbappé non è stato protagonista solo in campo. Al termine della gara è stato “vittima” di un contrattempo.