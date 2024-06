Mbappé si allena dopo la frattura al naso, giocherà contro l’Olanda? Gli aggiornamenti sul suo infortunio

Il fuoriclasse francese è tornato ad allenarsi, ma svolgendo lavoro differenziato: gli aggiornamenti sulle sue condizioni.

Tutto si può dire, tranne che per Kylian Mbappé l’esordio a Euro 2024 sia stato di quelli da ricordare.

Il fuoriclasse francese, nel corso della sfida con l’Austria, ha riportato una frattura al naso che, di fatto, pone a forte rischio la sua presenza per soprattutto per la sfida con l’Olanda valida per la seconda giornata della fase a gironi.

Come è stato comunicato nei giorni scorsi, il capitano della Francia non si sottoporrà subito ad intervento chirurgico, ma stringerà i denti per aiutare la sua Nazionale nel cammino della massima competizione continentale.

Ma come sta Mbappé e quando potrà tornare in campo?