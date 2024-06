Mbappé al Real Madrid, finalmente ufficiale: i Campioni d'Europa continuano a fare la storia nel 2024, a costo zero

Dai rumors alla realtà: il matrimonio tra Kylian Mbappé e il Real Madrid, dopo l'addio al PSG per fine contratto, adesso è ufficiale.

Kylian Mbappé giocherà con il Real Madrid dalla prossima annata. Dopo le voci e il countdown per l'annuncio, ora la conferma ufficiale da parte dei Blancos.

A pochi giorni dal successo nell'ennesima finale di Champions League, la 15esima vinta, la squadra Campione d'Europa ha annunciato l'acquisto del fuoriclasse francese.

Un colpo da mille e una notte per il Real Madrid, che continua ad aumentare la propria potenza di fuoco ingaggiando Mbappé come rinforzo d'elite per le prossime annate di Liga e Champions League. Non solo il titolo di Campioni d'Europa per i Blancos, ma anche il giocatore più importante su piazza.

"El Real Madrid C. F. y Kylian Mbappé han alcanzado un acuerdo por el que será jugador del Real Madrid las próximas cinco temporadas" il comunicato in spagnolo arrivato alle 19:29, già un'orario storico. Cosa significa? Sempicemente che Mbappè e il Real hanno trovato l'accordo fino al 2029, come già si sapeva.