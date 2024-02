Mbappé al Real Madrid, stipendio e contratto: tutto quello che c'è da sapere, dalla maglia ai guadagni

Nuova avventura per Mbappé nel 2024, ufficialità del trasferimento al Real Madrid sempre più vicina: tutto quello che c'è da sapere sull'ingaggio.

Manca ormai solo l'ufficialità, ma Kylian Mbappé giocherà nel Real Madrid a partire dall'annata 2024/2025. Dopo la rottura con il PSG e il mancato prolungamento contrattuale, il francese si trasferirà nella Liga come trasferimento numero uno dell'estate.

Un colpo incredibile a parametro zero per il Real Madrid, che metterà comunque sul piatto un ricco contratto per Mbappé, considerato da anni non solo il presente del calcio mondiale, ma anche il campione che dominerà il panorama per il prossimo decennio.

Ma quanto guadagnerà Mbappé e quale sarà il suo contratto al Real Madrid?