Il Paris in casa contro il Rennes agguanta il pari al 97': Luis Enrique aveva tolto Mbappé al 65' con la squadra sotto nel punteggio.

Nell'ultima partita contro il Nantes era partito dalla panchina, subentrando al 62' e chiudendo la gara su rigore.

Questa domenica contro il Rennes, invece, Kylian Mbappé è stato richiamato da Luis Enrique in panchina in anticipo, tra lo stupore del Parc des Princes: la stella francese ha dovuto abbandonare i suoi compagni durante la ripresa, al minuto 65, sul punteggio di 0-1 in favore degli ospiti.

Luis Enrique, in svantaggio, a sorpresa ha richiamato in panchina il suo numero 10: fuori Mbappé e dentro Gonçalo Ramos, che al 90+7' ha trasformato il rigore del definitivo 1-1.