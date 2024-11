Mbappé non sta incantando al Real Madrid, Benzema: “Non è un centravanti e a sinistra c’è il migliore al mondo”

Karim Benzema parla del momento che sta vivendo Mbappé al Real Madrid: “Deve mettersi in testa che adesso è un numero ‘9’”.

Quando la scorsa estate il Real Madrid ha annunciato l’arrivo di Kylian Mbappé, sono stati in molti a pronosticare un impatto in 'stile Cristiano Ronaldo'.

Il campione francese doveva essere il bomber implacabile capace di travolgere le difese spagnole (e non solo), in realtà però le cose fin qui non sono andate propriamente così.

Mbappé ha segnato 8 goal in 14 partite, numeri ottimi per un giocatore normale, ma non per un fuoriclasse chiamato a meritarsi un posto nella storia di un club come il Real.

L’ex PSG ha inoltre alternato ottime prove ad altre deludenti e a spiegare cosa sin qui non ha funzionato è stato un altro attaccante che conosce alla perfezione il Real Madrid: Karim Benzema.

L’ex capitano dei Blancos ha parlato del momento che sta vivendo Mbappé a ‘El Chiringuito’.