Mbappé contro il PSG: il fuoriclasse del Real Madrid deve lasciare il segno nella semifinale del Mondiale per Club

Il francese ha lasciato il club della sua città natale per conquistare la Champions League, ma i parigini hanno alzato la loro prima Champions League proprio senza di lui.

Poco più di un mese fa, Mbappé aveva respinto con decisione l’idea che la stagione 2024-25 del Real Madrid potesse essere considerata un fallimento. "Abbiamo vinto due trofei – questo non è un fallimento", aveva dichiarato, attribuendo molta più importanza di quanto faccia la maggior parte degli osservatori alla Supercoppa UEFA e alla Coppa Intercontinentale.

Ma lo stesso attaccante aveva poi sottolineato che la stagione non era ancora finita. All’orizzonte c’era il Mondiale per Club 2025. "E quello è un trofeo importante", aveva aggiunto.

Il valore sportivo del progetto fortemente voluto da Gianni Infantino è ancora oggetto di discussione nel mondo del calcio, ma è innegabile che il torneo abbia un peso rilevante per il Real Madrid – e ancor di più dopo il sorteggio che ha messo di fronte i blancos al Paris Saint-Germain in semifinale.

L'articolo prosegue qui sotto

Il match di mercoledì a New Jersey assume così i contorni di una sfida simbolica, un’occasione per Mbappé e per il suo nuovo club di lanciare un messaggio forte in vista della prossima stagione. Un’occasione da non fallire, per nessuno dei due.