Mbappé come Cristiano Ronaldo durante la presentazione al Real: "1, 2, 3, Hala Madrid!"

Kylian Mbappé, durante la sua presentazione al 'Bernabeu', ha emulato ciò che fece CR7 nel battesimo Real: "È un omaggio a lui, siamo amici".

Kylian Mbappé ha mandato in estasi il Santiago Bernabeu. Come se, vedendo il nuovo idolo indossare la camiseta blanca, non lo fosse già.

Il fuoriclasse francese, presentato in grande stile dal Real Madrid, ha alzato i decibel già elevatissimi del pubblico spagnolo emulando colui che ha scritto la storia recente dei Merengues: Cristiano Ronaldo.

Mbappé come CR7 dunque, col giorno della sua presentazione diventato un altro tassello indelebile da incastonare nel mosaico Real.