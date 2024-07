Mbappé presentato al Real Madrid: 85.000 persone al Bernabeu per il nuovo numero 9

Davanti ad un estasiato pubblico del Benabeu, Mbappé è stato presentato in maglia Blanca con il numero 9 sulle spalle.

Dopo l'ufficialità del trasferimento e la conclusione degli Europei, è tempo di Kylian Mbappé come nuovo giocatore del Real Madrid. Il francese, che ha scelto il numero 9 per il periodo in Spagna, è stato presentato come innesto d'elite per la nuova e prossime annate dei Blancos.

85.000 spettatori e tifosi hanno invaso il Bernabeu per assistere alla presentazione del giocatore francese, finalmente in maglia Real Madrid dopo anni di voci e d lunghi inseguimenti culminati con il trasferimento in Spagna dopo aver lasciato il PSG a costo zero.

Sul palco allestito sul prato del Bernabeu il Real Madrid ha posto tutte le Champions League vinte nella propria storia (ben 15). Davanti ad esso presenti diversi importanti membri del Real Madrid, nonché l'ex idolo Zinedine Zidane e i parenti dello stesso Mbappé.

Proprio Zidane, che in passato e in particolare dodici anni aveva invitato Mbappé a Madrid. Il primo passo, come quello compiuto al Bernabeu il 16 luglio 2024, quando finalmente l'attaccante francese è comparso sul prato del suo nuovo stadio.