Il giovane esterno della Juventus ha accusato un sovraccarico muscolare ed è in dubbio per la prossima partita.

Dall'allenamento alla Continassa in vista di Juventus-Lecce, in programma sabato alle 20:45, arriva una brutta notizia per i bianconeri. Costretto a fermarsi Samuel Mbangula.

Il classe 2004, una delle sorprese positive nella stagione della Juve, ha accusato un problema muscolare in allenamento.

Mbangula è da considerare a rischio per il prossimo impegno della squadra di Igor Tudor. Le condizioni del belga.