L'esplosione e poi le panchine: Mbangula può sfruttare l'emergenza per "riprendersi" la Juventus

Chance di riscatto per Mbangula che vuole nuovamente essere protagonista dopo il grande inizio di stagione.

Forse dire che è finito nel dimenticatoio è esagerato ma Samuel Mbangula avrebbe sperato in più spazio dopo il grande inizio di campionato.

Thiago Motta lo ha lanciato a sorpresa titolare nell'esordio stagione contro il Como all'Allianz Stadium, confermandolo poi anche nelle due gare successive.

L'inserimento dei nuovi acquisti ha riportato Kenan Yildiz a giocare sulla sinistra e a "pagare" è stato proprio il classe 2004.

La Juventus è però in emergenza tra infortuni e squalifiche e Motta ha scelte quasi obbligate per il match contro la Lazio. Nuova grande chance per il talento belga?