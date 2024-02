Mazzarri sul ruolo di Traorè: cosa ha detto alla vigilia di Napoli-Genoa

Walter Mazzarri 'inquadra' Hamed Traorè, arrivato a gennaio: "Mezzala sinistra o sottopunta nel 4-2-3-1, ha 45-60 minuti nelle gambe".

La vigilia di Napoli-Genoa, oltre al nodo Osimhen ed alla rincorsa Champions, ha offerto anche l'occasione per aprire una parentesi su Hamed Junior Traorè.

L'ivoriano, acquistato dagli azzurri nel mercato di gennaio dal Bournemouth, fin qui non è ancora sceso in campo ed attende la chance per mettersi in evidenza con la sua nuova squadra.

Walter Mazzarri, in conferenza stampa, ha fatto chiarezza sul ruolo di Traorè e sulle condizioni fisiche del centrocampista dal suo approdo al Napoli ad oggi.