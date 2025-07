Maximo Perrone resta al Como: ufficiale l'accordo col Manchester City, i dettagli del contratto

Maximo Perrone sarà ancora un giocatore del Como: ufficiale la cessione del Manchester City che un anno fa lo aveva salutato in prestito.

Prosegue la storia d'amore tra Maximo Perrone e il Como: dopo la parentesi in prestito della scorsa stagione, il centrocampista argentino è ora un giocatore lariano a tutti gli effetti.

La società presieduta da Mirwan Suwarso ha infatti trovato l'accordo per l'acquisto a titolo definitivo dal Manchester City, con cui Perrone è sceso in campo soltanto due volte nel 2023: operazione da circa 13 milioni di euro.

Il centrocampista è soltanto l'ultimo investimento fatto dalla proprietà indonesiana per regalare a Fabregas una squadra sempre più competitiva e in grado di lottare per un posto in Europa.