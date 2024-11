Max Dowman, il fenomeno quattordicenne dell’Arsenal che è già arrivato in prima squadra e che può battere ogni record

Prodotto del settore giovanile dell’Arsenal, potrebbe presto diventare il più giovane giocatore della storia della Premier League.

Max Dowman è nato l’ultimo giorno del 2009 ed ha solo 14 anni. E’ così giovane da poter non ricordare le grandi gesta di Lionel Messi e Cristiano Ronaldo all’apice delle rispettive carriere, per non sapere cosa ha fatto Sergio Aguero in Premier League o che l’Inghilterra è crollata contro l’Islanda a Euro 2016 e dovrà aspettare il prossimo decennio prima di potersi bere una birra legalmente durante le partite di un Mondiale.

Eppure già si allenata con la prima squadra dell’Arsenal e gioca con compagini di diverse categorie d’età.

E’ uno dei gioielli prodotti dal vivaio dei Gunners e, con ogni probabilità, difficilmente lascerà presto il club londinese.

Ma chi è Dowman e perché è già sul punto di giocare per una delle migliori squadre inglesi? GOAL prova a farvelo conoscere meglio…