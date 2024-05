Matrimonio Rugani-Michela Persico, il sindaco di Montaldo Torinese: "Non abbiamo chiuso occhio, devono vergognarsi"

Sergio Gaiotti attacca dopo i festeggiamenti: "Non si sono curati della quiete pubblica. Per quanto mi riguarda sono ospiti sgraditi".

Due grandi gioie in pochi giorni. Prima Daniele Rugani ha rinnovato il proprio contratto in scadenza con la Juventus, prolungando fino al 2026. Quindi ha festeggiato con una svolta a livello personale, sposando Michela Persico.

Il difensore bianconero e la giornalista e conduttrice televisiva hanno celebrato le nozze mercoledì 29 maggio nella chiesa parrocchiale di San Carlo Borromeo, a Torino. E fin qui tutto bene. A creare problemi, semmai, è stato il dopo. Ovvero i festeggiamenti.

Questi si sono svolti a Montaldo Torinese, piccolo comune della città metropolitana di Torino, e in particolare al Castello di Montaldo, un hotel esclusivo dalla struttura medievale molto famoso in zona. Il problema è che il sindaco, Sergio Gaiotti, si è lamentato pubblicamente per i toni a suo dire esagerati con cui si è svolta la festa.