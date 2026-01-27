Matheus Cunha può diventare il nuovo Cantona del Manchester United: ha le carte in regola per seguire le orme del genio francese

Alla domanda su cosa gli passasse per la testa quando ha ricevuto il pallone che poi gli ha consentito di regalare al Manchester United la vittoria contro l'Arsenal, Matheus Cunha non ha usato mezzi termini: "Ho pensato: 'Devo segnare'". Cunha aveva preso palla di spalle alla porta, a più di 30 metri di distanza dalla porta e contro la miglior difesa e il miglior portiere della Premier League. Ma aveva solo una cosa in mente.

"Devo segnare il gol della vittoria - ha dichiarato Cunha alla BBC - Quindi, quando arriva la palla, tutte le piccole cose accadono molto velocemente e tutto quello che voglio fare è concludere l'azione nel modo migliore". Il fatto che Cunha si sia assunto la responsabilità di trovare il goal della vittoria solo un paio di minuti dopo che Mikel Merino aveva pareggiato, ha ricordato a molti un giocatore al quale è già stato paragonato in diverse occasioni: Eric Cantona.

Il CEO dello United Omar Berrada ha definito Cunha "cantonesco" subito dopo il suo trasferimento dai Wolves per 62,5 milioni di sterline, e il genio francese, che ha cambiato il corso della storia del club negli anni '90, è stato citato ogni volta che il brasiliano ha prodotto qualcosa di magico.

A dire il vero, quei momenti sono stati fin troppo fugaci allo United, in base al suo prezzo e alla sua reputazione, e a volte il paragone è sembrato una grossolana esagerazione, soprattutto quando Cunha non riusciva a ispirare i Red Devils mentre Amad Diallo e Bryan Mbeumo erano assenti e Bruno Fernandes era infortunato. Infatti, ha iniziato le ultime due partite dello United in panchina, un posto in cui Cantona si vedeva molto raramente.

Eppure è riuscito a dimostrare di avere davvero un fattore X simile a quello di Cantona e di poter riportare lo United dove vuole arrivare...