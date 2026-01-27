Goal.com
Matheus CunhaGetty/GOAL
Richard Martin

Matheus Cunha può diventare il nuovo Cantona del Manchester United: ha le carte in regola per seguire le orme del genio francese

L'incredibile goal decisivo di Matheus Cunha contro l'Arsenal ha dimostrato che il paragone tra lui e l'icona del Manchester United Eric Cantona non era poi così esagerato.

Alla domanda su cosa gli passasse per la testa quando ha ricevuto il pallone che poi gli ha consentito di regalare al Manchester United la vittoria contro l'Arsenal, Matheus Cunha non ha usato mezzi termini: "Ho pensato: 'Devo segnare'". Cunha aveva preso palla di spalle alla porta, a più di 30 metri di distanza dalla porta e contro la miglior difesa e il miglior portiere della Premier League. Ma aveva solo una cosa in mente.

"Devo segnare il gol della vittoria - ha dichiarato Cunha alla BBC - Quindi, quando arriva la palla, tutte le piccole cose accadono molto velocemente e tutto quello che voglio fare è concludere l'azione nel modo migliore". Il fatto che Cunha si sia assunto la responsabilità di trovare il goal della vittoria solo un paio di minuti dopo che Mikel Merino aveva pareggiato, ha ricordato a molti un giocatore al quale è già stato paragonato in diverse occasioni: Eric Cantona.

Il CEO dello United Omar Berrada ha definito Cunha "cantonesco" subito dopo il suo trasferimento dai Wolves per 62,5 milioni di sterline, e il genio francese, che ha cambiato il corso della storia del club negli anni '90, è stato citato ogni volta che il brasiliano ha prodotto qualcosa di magico.

A dire il vero, quei momenti sono stati fin troppo fugaci allo United, in base al suo prezzo e alla sua reputazione, e a volte il paragone è sembrato una grossolana esagerazione, soprattutto quando Cunha non riusciva a ispirare i Red Devils mentre Amad Diallo e Bryan Mbeumo erano assenti e Bruno Fernandes era infortunato. Infatti, ha iniziato le ultime due partite dello United in panchina, un posto in cui Cantona si vedeva molto raramente.

Eppure è riuscito a dimostrare di avere davvero un fattore X simile a quello di Cantona e di poter riportare lo United dove vuole arrivare...

  • Arsenal v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    "FARA' ALZARE LE PERSONE DAI LORO POSTI"

    Cunha è stato il primo acquisto piazzato dallo United la scorsa estate e, anche se Bryan Mbeumo e Benjamin Sesko sono arrivati più tardi e per cifre più alte, c'era qualcosa nel brasiliano che ha attirato i tifosi. E Berrada non ha esitato a parlare bene di lui.

    "È un giocatore che credo i tifosi ameranno - ha detto l'amministratore delegato dello United a The Athletic. - Possiamo parlare delle sue capacità tecniche e del fatto che può giocare in tre posizioni diverse. È un centrocampista offensivo che crea gioco, sa segnare e fornire assist. Penso che farà alzare la gente dai loro posti. Ha un po' di spavalderia che piacerà molto alla gente. Oserei dire, alla Cantona".

    Berrada non è stato il primo a fare questo paragone. Prima che lo United decidesse di ingaggiare Cunha, l'ex centrocampista inglese Chris Waddle aveva dichiarato: "Può essere capriccioso, ma forse lo United lo renderà un campione. Qui ha una grande opportunità. Se sarà uno dei giocatori che ribalteranno le sorti dello United e lo riporteranno ai vertici, potrebbe diventare come Eric Cantona, l'uomo che ha cambiato lo United".

  • Aston Villa v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    "UN'ARROGANZA CHE RICORDA CANTONA"

    Anche l'ex capitano dello United Bryan Robson, che ha giocato con Cantona per due stagioni, ha dichiarato: "Matheus Cunha ha un carattere davvero forte. Ha una grande presenza. È un po' più veloce di Eric Cantona, ma Eric aveva un'abilità incredibile con la palla ed era uno dei beniamini dei tifosi. Quindi spero che Cunha possa diventare un altro Eric Cantona, perché sarebbe fantastico per lo United".

    Cunha non ha segnato né fornito assist fino a quando non ha realizzato un bel goal contro il Brighton alla fine di ottobre, ma già prima di allora il suo impatto era stato lodato. L'ex giocatore del Liverpool Stephen Warnock ha definito Cunha "eccezionale" e ha affermato che è stato il miglior acquisto del club dell'estate.

    "Ha un'arroganza che mi ricorda Eric Cantona: si vede che è entusiasta di giocare per il Manchester United. È quasi come se ogni volta che scende in campo con la maglia dello United, mostrasse alla gente il motivo per cui il club lo ha ingaggiato".

    Paul Ince, che ha giocato con Cantona allo United, ha aggiunto: "Cunha gioca con un atteggiamento che fa sembrare che Old Trafford sia la sua casa. Per essere un grande giocatore dello United come Cantona, devi avere una mentalità fantastica, e Cunha ce l'ha. Ha dimostrato di essere in grado di giocare sotto il peso della maglia e la pressione dello stemma settimana dopo settimana. Negli ultimi anni abbiamo visto molti giocatori che sono arrivati e se ne sono andati dopo aver ceduto alla pressione".

  • FBL-ENG-PR-MAN UTD-BOURNEMOUTHAFP

    I SUOI NUMERI SONO MIGLIORATI

    Cunha, tuttavia, ha mostrato segni di cedimento sotto quando si è trovato pressione a causa della serie negativa dello United, scandita sole tre vittorie in 13 partite, che ha contribuito in modo determinante all'esonero di Ruben Amorim. Amorim aveva persino suggerito che i riflettori stavano pesando molto su Cunha ora che era allo United. "È in un club diverso, con una pressione diversa, ma penso che la stia affrontando molto bene. Stava faticando perché non segnava e, a causa delle opinioni sui social media, pensava troppo ai numeri..."

    I numeri, per essere onesti con Cunha, erano preoccupanti. Aveva segnato solo un goal in 11 partite in tutte le competizioni e non aveva fornito alcun assist. Da allora i numeri sono migliorati, con il brasiliano che ha segnato quattro reti e fornito due assist nelle ultime 10 partite. Ed è esploso proprio quando la sua squadra aveva bisogno di lui.

    Ha servito l'assist per il goal di Bruno Fernandes nella vittoria per 4-1 contro il Wolverhampton; ha segnato quello che sembrava essere il goal della vittoria nel pareggio per 4-4 contro il Bournemouth, ma i Cherries hanno pareggiato; ha segnato contro l'Aston Villa meno di due minuti dopo il goal fantastico di Morgan Rogers nella partita persa per 2-1; ha segnato il gol del pareggio contro il Leeds in quella che si è rivelata l'ultima partita di Amorim.

  • Arsenal v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    GIOCARE D'ISTINTO

    Il cambio di allenatore ha avuto un impatto negativo su Cunha, in quanto non ha giocato nessuna delle due partite dello United sotto la guida di Michael Carrick. Tuttavia, ha sfruttato entrambe le occasioni dalla panchina, servendo l'assist per il gol decisivo di Patrick Dorgu contro il City (ha anche servito l'assist per il goal di Mason Mount, annullato per fuorigioco) e poi realizzando l'incredibile rete della vittoria contro l'Arsenal. Sembra inoltre che stia approfittando del cambiamento di atmosfera nel club da quando Carrick ha sostituito Amorim.

    Secondo alcune fonti, gli allenamenti di Carrick sono molto più divertenti di quelli di Amorim e non sovraccaricano i giocatori di informazioni come faceva il portoghese. Secondo il quotidiano The Sun, le lunghe sessioni altamente tattiche di Amorim lasciavano i giocatori "emotivamente svuotati" ed è facile capire come questo potesse influire negativamente su un giocatore come Cunha, che dà il meglio di sé quando gioca d'istinto.

    È quello che ha fatto all'Emirates Stadium e contro il Brighton. Ed è quello che faceva Cantona. Il francese ha segnato due splendidi goal contro l'Arsenal da una distanza simile a quella di Cunha domenica, regalando allo United due vittorie per 1-0 sui Gunners all'Old Trafford nel 1993-94 e nel 1995-96.

  • Eric Cantona Manchester UnitedHulton Archive

    CONTONA HA CAMBIATO LE SORTI DELLO UNITED

    Cantona è senza dubbio il giocatore che più di ogni altro ha trasformato le sorti dello United. È arrivato all'inizio della stagione 1992-93, quando lo United stava per concludere la sua ventiseiesima stagione senza vincere il titolo di campionato e aveva vinto solo sei delle prime sedici partite. I suoi nove goal e undici assist nei sei mesi successivi hanno ispirato la squadra a porre fine alla lunga, lunghissima attesa per il titolo.

    Il palmares del club durante la permanenza di Cantona all'Old Trafford la dice lunga. Ha vinto due FA Cup, ma soprattutto quattro dei cinque titoli della Premier League, perdendo solo quello del 1994-95 contro il Blackburn Rovers, in gran parte perché Cantona aveva saltato la seconda metà della stagione a causa della squalifica per il suo calcio volante a un tifoso del Crystal Palace.

    La propensione di Cantona a episodi di violenza occasionali - è stato espulso quattro volte con lo United, anche per aver calpestato John Muncur dello Swindon Town - è un altro motivo per cui è stato paragonato a Cunha. Il brasiliano è stato espulso due volte la scorsa stagione con i Wolves e squalificato per un totale di sei partite per aver litigato con Milos Kerkez del Bournemouth e per aver aggredito il personale di sicurezza dell'Ipswich Town.

    La stagione dopo l'addio di Cantona, ritiratosi nel 1997 all'età di 30 anni dopo essersi sentito alienato dalle attività commerciali del club, lo United ha perso nuovamente il titolo a favore dell'Arsenal. Il vuoto lasciato dal calciatore francese è stato poi presto colmato, con la conquista del triplete nel 1999 e il dominio del primo decennio del XXI secolo, prima di perdere forza dopo il ritiro di Alex Ferguson nel 2013. Ferguson ha spesso descritto Cantona come il suo più grande acquisto di sempre e ha affermato che il suo arrivo "ha cambiato il panorama del Manchester United".

  • Matheus CunhaGetty

    DEVE COSTRUIRE LA PROPRIA STRADA

    Ma ecco il punto su Cantona: non è mai stato prolifico come Wayne Rooney, Cristiano Ronaldo, Ruud van Nistelrooy o altri grandi giocatori dello United. I suoi 82 goal in cinque anni lo collocano al 23° posto nella classifica dei migliori marcatori di tutti i tempi del club, dietro Bruno Fernandes, David Beckham e persino Anthony Martial.

    Il suo record di reti in una stagione è stato di 18, in un'epoca in cui Andy Cole e Alan Shearer ne hanno segnati 34. È stato il capocannoniere dello United solo in due delle sue cinque stagioni. Ma ha compensato con un numero enorme di assist, 63 in totale. E ha dato il meglio di sé nei momenti più importanti, come quando ha segnato l'unico goal nella partita decisiva per il titolo a Newcastle nel 1996 o alla fine della finale di FA Cup contro il Liverpool nello stesso anno.

    Cunha, che ha la stessa età che aveva Cantona quando è arrivato allo United, ha ancora molta strada da fare se vuole davvero essere all'altezza dei paragoni con il francese. Ne è ben consapevole. "Devo fare molto di più per essere paragonato a lui - ha dichiarato Cunha al The Sun in questa stagione - Mi sento privilegiato ad essere associato a questo genere di cose e anche a Cantona. Lui ha fatto la storia. Se riuscirò a fare anche solo una piccola parte di ciò che ha fatto lui, sarò molto felice e cercherò di farmi strada per essere ricordato anch'io".

    Ma all'Emirates Stadium Cunha ha intrapreso la strada giusta per seguire le orme di Cantona e deve solo continuare così.

