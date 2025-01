I tifosi del Milan si ricordano di Mastour? Giocherà in Kings League, annunciato l'arrivo dell'ex rossonero

Classe 1998, Mastour giocherà nell'imminente Kings League Italia come scelta della squadra di ZW Jackson.

Hachim Mastour è stato uno dei primi fenomeni social. Giovanissimo, il talento 1998 venne inserito tra i migliori giovani del pianeta, da seguire per una possibile carriera d'elite. Ora 26enne, l'ex Milan non ha però brillato nel corso degli ultimi anni: il prossimo passo sarà la Kings League Italia.

Mastour, che ha lasciato il Milan nel 2018 da svincolato, è stato acquistato dalla squadra di Kings League Fc Zeta.

Appartenente al presidente Antonio Pellegrino, youtuber meglio noto come ZW Jackson che sarà protagonista al pari di altri undici colleghi in qualità di proprietari dei team del torneo al via il 3 febbraio, la squadra ha come allenatore Cristian Brocchi, che ha avuto modo di lavorare con Mastour ai tempi del Milan.