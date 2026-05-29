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Francesco Schirru

Massara lascia la Roma, arriva il comunicato: "Poste le basi per un futuro di successi". Il nuovo ds è già arrivato

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"Il club ringrazia Frederic per la professionalità, la dedizione e il contributo offerti nel corso della stagione" scrive la Roma confermando il saluto a Massara.

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Nessuna sorpresa: Frederic Massara non sarà il ds della Roma nel 2026/2027. Dopo le voci delle ultime settimane, la società giallorossa ha comunicato "la risoluzione consensuale" con il dirigente, che continuerà la sua carriera altrove e partire dalla prossima annata.

"Il club ringrazia Frederic per la professionalità, la dedizione e il contributo offerti nel corso della stagione" scrive la Roma in un comunicato diffuso nella serata di venerdì. "Anche grazie al suo lavoro sono stati raggiunti importanti obiettivi, tra cui la qualificazione alla prossima edizione della UEFA Champions League".

La Roma ha anche diffuso alcune dichiarazioni di Massara in seguito alla separazione con la società capitolina:

"Ringrazio la Proprietà per l'opportunità di tornare a lavorare in un ambiente a cui sono particolarmente legato. Ritengo che quest'anno il Club abbia posto ulteriori basi per un futuro di successi e auguro a tutta la famiglia dell'AS Roma di poter festeggiare nuovi traguardi", ha dichiarato Massara.

La AS Roma augura a Frederic il meglio per il suo futuro professionale.

  • IL RAPPORTO CON GASPERINI

    Massara lascia la Roma dopo una sola stagione in virtù di un rapporto con Gasperini non proprio idilliaco. I due, infatti, non 'si sono trovati', come dichiarato dallo stesso tecnico giallorosso qualche settimana fa.

    Ricky posso dirvi che è una bravissima persona, posso dire che sotto l’aspetto tecnico non siamo riusciti ad avere un collante, un feeling, probabilmente, ma sempre e solo riferiti alla squadra” aveva confessato il Gasp.

    “Non c’è mai stato niente di personale, sempre solo riferiti a quelle che erano le richieste, magari per giocare un po’ diverso da quello che si poteva pensare, ma sempre professionali, mai personali”.

    Sul futuro del dirigente, Gasperini ha precisato che la scelta spetta esclusivamente al club: “Questo decide la società, non sono io a decidere”.

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  • SPAZIO A D'AMICO

    Partito Massara, la Roma si affida a Tony D'Amico, direttore sportivo che negli ultimi giorni ha lasciato ufficialmente l'Atalanta per cominciare la sua avventura giallorossa.

    Il dirigente si è già messo al lavoro in attesa dell'ufficialità capitolina: in passato ha lavorato con Gasperini all'Atalanta e per questo la Roma ha scelto di riunire la coppia per raggiungere nuovi grandi obiettivi.

    A proposito di obiettivi, la Roma sta puntando Nusa e Greenwood per la stagione 2026/2027, che come noto vedrà i giallorossi nuovamente in Champions League.

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  • IL FUTURO DI MASSARA

    Non è ancora chiaro quale sarà il futuro di Massara dopo aver lasciato la Roma per la terza volta nella sua carriera. Il dirigente, infatti, era tornato in giallorosso nel 2025, dopo avervi fatto parte tra il 2016 e il 2017 e nuovamente tra il 2018 e il 2019.

    In mezzo alle esperienze giallorosse Massara ha lavorato anche all'Inter e al Rennes, nonchè al Milan e al Palermo.

    Classe 1968, ex attaccante durante la sua era da giocatore, Massara potrebbe ripartire a breve in un altro club di Serie A o direttamente lontano dall'Italia.