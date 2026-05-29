Nessuna sorpresa: Frederic Massara non sarà il ds della Roma nel 2026/2027. Dopo le voci delle ultime settimane, la società giallorossa ha comunicato "la risoluzione consensuale" con il dirigente, che continuerà la sua carriera altrove e partire dalla prossima annata.
"Il club ringrazia Frederic per la professionalità, la dedizione e il contributo offerti nel corso della stagione" scrive la Roma in un comunicato diffuso nella serata di venerdì. "Anche grazie al suo lavoro sono stati raggiunti importanti obiettivi, tra cui la qualificazione alla prossima edizione della UEFA Champions League".
La Roma ha anche diffuso alcune dichiarazioni di Massara in seguito alla separazione con la società capitolina:
"Ringrazio la Proprietà per l'opportunità di tornare a lavorare in un ambiente a cui sono particolarmente legato. Ritengo che quest'anno il Club abbia posto ulteriori basi per un futuro di successi e auguro a tutta la famiglia dell'AS Roma di poter festeggiare nuovi traguardi", ha dichiarato Massara.
La AS Roma augura a Frederic il meglio per il suo futuro professionale.