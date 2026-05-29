Non è ancora chiaro quale sarà il futuro di Massara dopo aver lasciato la Roma per la terza volta nella sua carriera. Il dirigente, infatti, era tornato in giallorosso nel 2025, dopo avervi fatto parte tra il 2016 e il 2017 e nuovamente tra il 2018 e il 2019.

In mezzo alle esperienze giallorosse Massara ha lavorato anche all'Inter e al Rennes, nonchè al Milan e al Palermo.

Classe 1968, ex attaccante durante la sua era da giocatore, Massara potrebbe ripartire a breve in un altro club di Serie A o direttamente lontano dall'Italia.