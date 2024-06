L’Inter è al lavoro con il Genoa per chiudere l’operazione Martinez: la contropartita tecnica tra una rosa di quattro talenti nerazzurri.

Dopo Lautaro, un altro Martinez per l’Inter.

Certo per la fumata bianca ci sarà da attendere ancora ma il club nerazzurro, dopo aver avviato una trattativa nei giorni scorsi, è pronto ad accelerare per far suo il portiere di proprietà del Genoa reduce dalla sua prima stagione in Serie A.

E’ lui il prescelto per prendere il posto di Emil Audero nella rosa messa a disposizione di Simone Inzaghi.