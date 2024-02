Martinez Quarta costretto a recarsi in ospedale: forfait in extremis, salta Fiorentina-Lazio

La Fiorentina dovrà fare a meno nel posticipo del difensore argentino, vittima di dolori addominali: le sue condizioni non sono preoccupanti.

Lucas Martinez Quarta salta il posticipo tra Fiorentina e Lazio, gara che chiuderà ufficialmente la ventiseiesima giornata di Serie A.

Forfait certo per il difensore argentino, che non sarà a disposizione di Vincenzo Italiano per la sfida contro i biancocelesti: colpa non di un infortunio, rimediato magari in allenamento, bensì di un problema fisico di tipo diverso.

Un contrattempo, in ogni caso non preoccupante, che ha addirittura costretto Martinez Quarta a recarsi in ospedale.