Lucas Martinez Quarta, in scadenza nel 2025 con la Fiorentina, sul taccuino del Napoli per rinforzare la difesa: affare da circa 10 milioni.

In casa Napoli, nel mercato estivo, la difesa rischia di subire un profondo restyling.

Ecco spiegato l'interesse per Lucas Martinez Quarta, da tempo sulla lista della spesa del club azzurro, alimentato dal futuro in bilico dei vari Juan Jesus, Natan e Ostigard (senza escludere possibili offerte per Rrahmani).

Lo riporta la 'Gazzetta dello Sport', spiegando come Aurelio De Laurentiis sia pronto a bussare alla porta della Fiorentina.