Marsiglia vs Monaco

Il Marsiglia di De Zerbi sfida il Monaco nella tredicesima giornata di Ligue 1: canale tv, diretta streaming e formazioni.

Appuntamento da non fallire per il Marsiglia di Roberto De Zerbi, che nella tredicesima giornata di Ligue 1 dovrà vedersela col Monaco secondo in classifica.

OM subito alle spalle dei biancorossi, a 3 punti di distanza che con un successo verrebbero colmati e vorrebbero dire agganci ad una delle immediati rivali del PSG (ampiamente in vetta) nella corsa al titolo.

Tutto su Marsiglia-Monaco: le formazioni e la copertura tv e streaming della partita.