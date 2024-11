Marotta sulla polemica di Conte dopo Inter-Napoli: "Quando parla ha un obiettivo, il rigore era ineccepibile"

Marotta risponde alla polemica di Conte post Inter-Napoli: “E’ un grande comunicatore, il rigore era ineccepibile”.

Quella che domenica scorsa ha visto protagoniste Inter e Napoli, è stata una partita che ha lasciato in eredità non solo un pareggio che ha consentito alla compagine partenopea di conservare la vetta della classifica, ma anche una polemica.

Ad alimentarla è stato Antonio Conte, che ha duramente criticato la decisione dell’arbitro Mariani di assegnare un calcio di rigore (poi sbagliato da Calhanoglu) per un fallo di Anguissa ai danni di Dumfries nel corso del secondo tempo.

Il tecnico del Napoli ha contestato il fatto che il VAR non possa intervenire in determinate occasioni (“Il VAR è un oggetto che mi fa sentire più sicuro, ma così no”), spiegando che a suo dire il contatto tra i due giocatori in area fosse troppo lieve per causare un penalty.

Giuseppe Marotta, a margine della consegna del ‘Premio Liedholm’, ha commentato le parole di Conte ed ha anche lanciato una stilettata al presidente del Milan Paolo Scaroni.