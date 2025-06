Marotta sul mercato dell'Inter: "Ai dettagli per Bonny, Leoni ci piace. Calhanoglu? Il calcio è imprevedibile" Calciomercato Inter

Marotta fa il punto sulle mosse dell'Inter: "Entro martedì visite per Bonny, Leoni non piace solo a noi". E su Calhanoglu: "Non lo immaginiamo lontano da Milano".