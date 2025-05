Marotta torna sullo Scudetto: "Complimenti al Napoli, ma noi abbiamo giocato 19 partite in più: equivale ad un girone di campionato"

Il Presidente dell'Inter ha parlato in occasione del Media Open Day in vista della finale di Champions: "Questa è la manifestazione più importante".

Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato: il campionato di Serie A si è concluso ed è ormai alle spalle. Ora, per l’Inter, tutta l’attenzione è rivolta alla finale di Champions League.

In questo lunedì che apre una settimana decisiva, Beppe Marotta e Simone Inzaghi sono intervenuti in conferenza stampa in occasione del Media Open Day, alla presenza di un centinaio di giornalisti provenienti da tutto il mondo.

Ad aprire l’incontro è stato il presidente nerazzurro, che ha commentato lo Scudetto vinto dal Napoli, per poi concentrarsi sulla presentazione della finale contro il Paris Saint-Germain.