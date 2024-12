Il dirigenze nerazzurro ha parlato anche del futuro dell'Inter: "Nella prossima stagione ringiovaniremo la rosa con giocatori di qualità".

Il Presidente dell'Inter, Giuseppe Marotta, ha rilasciato un'intervista esclusiva a Sky Sport per lo speciale di Natale: in compagnia del direttore Federico Ferri, il dirigente nerazzurro ha risposto a varie domande in merito al presente e al futuro dei nerazzurri, ma sono solo.

Tra i temi trattati c'è stato infatti anche quello legato alla sua importanza nel calcio italiano: "Se sono il più potente in quest'ambito? No, sono una persona che ha raggiunto il pieno dell'esperienza calcistica".

E sul mercato: "Nella prossima stagione garantiremo competitività con giocatori meno vecchi di quelli di oggi".