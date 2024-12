Marotta tra Inter e Scudetto: "Atalanta lepre, noi siamo i cacciatori"

Il presidente dell'Inter sull'ex Conte: "L'allenatore è importante, ma dietro c'è sempre una grande società: il modello Atalanta insegna".

Lo 0-6 con cui è uscita dall'Olimpico ha fatto decisamente rumore in ottica Scudetto: l'Inter, se possibile, ha rafforzato ulteriormente la propria candidatura con una prova di forza di livello assoluto contro una Lazio che in casa, finora, non aveva mai perso.

I campioni d'Italia in carica sono tornati a ruggire e, con una partita in meno ancora da recuperare, sono a -3 dall'Atalanta che guarda tutti dall'alto verso il basso in classifica.

Proprio la 'Dea' è stata oggetto di elogi da parte di Giuseppe Marotta: intervenuto ai Gazzetta Sports Awards, il presidente interista ha tessuto le lodi della società bergamasca riproponendo la vecchia metafora della lepre e del cacciatore, già utilizzata ai tempi del duello con la Juventus di un anno fa.