Marotta ai soci: "Caso Ultras? Inter parte lesa e senza strumenti per tutelarsi"

Consiglio d'amministrazione in casa Inter, Marotta: "Cercheremo di inserire i giovani ma serve pazienza".

Dopo il pareggio contro la Juventus, altra giornata importante per l'Inter anche se non per ciò che riguarda il calcio giocato.

C'è stato infatti il Consiglio d'Amministrazione che ha preceduto l'assemblea degli azionisti ed ha parlato il presidente del club nerazzurro, Beppe Marotta.

Tra i temi toccati quello che riguarda il ringiovanimento della rosa e il progetto dell'Under 23.

Marotta ha affrontato anche ciò che riguarda l'inchiesta Ultras: "Noi parte lesa e senza strumenti per tutelarci".