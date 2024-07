Il presidente nerazzurro parla del suo rapporto con il club, ormai solidissimo: "Non avrei mai pensato di conquistare la seconda stella".

L'Inter non vuole fermarsi alla conquista della seconda stella, questo è ormai chiaro, e anzi vuole rilanciare le proprie ambizioni in Italia e non solo.

Ad alimentarle ci ha pensato, ultimo cronologicamente, Beppe Marotta, il presidente, che in collegamento con il nuovo Inter Club di Mazara del Vallo ha parlato degli obiettivi futuri del club.

E del legame ormai indissolubile tra la sua figura e i colori nerazzurri.