Marotta dopo PSG-Inter sul futuro di Inzaghi: "Nessun cambio di valutazione, ci vedremo la prossima settimana"

L'allenatore nerazzurro commenta la batosta nella finale di Champions League: "

Beppe Marotta si è presentato per primo, prima di Simone Inzaghi, ai microfoni delle televisioni per commentare la sconfitta pesantissima dell'Inter contro il PSG. Ma non per annunciare novità sul futuro dell'allenatore.

Il presidente nerazzurro, a Sky, ha operato un'analisi lucida della partita di Monaco di Baviera, dominata dall'inizio alla fine dai francesi. E poi ha spiegato proprio la situazione di Inzaghi, con il quale la dirigenza si vedrà tra pochi giorni per fare il punto della situazione in vista del futuro.

Di seguito le parole di Marotta, con tanto di analisi anche sulle difficoltà delle formazioni italiane nel tornare a conquistare la Champions League 15 anni dopo il trionfo proprio dell'Inter al Bernabeu.