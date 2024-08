Il Marocco ha vinto il bronzo alle Olimpiadi e si è confermata una delle nuove big del calcio mondiale

Dopo il quarto posto del Mondiale 2022, il Marocco continua a crescere ottenendo la sua prima medaglia nel calcio alle Olimpiadi.

La deludente Coppa d'Africa 2023 conclusasi appena agli ottavi di finale, aveva già lanciato tutti fuori dal carro. Tutti i tifosi, marocchini e non, saliti sulla vettura della gloria dopo il quarto posto ai Mondiali qatarioti 2022, avevano abbandonato in fretta e furia la Nazionale marocchina, giudicando la storica posizione di un anno prima come casuale e anticipo di un nuovo futuro grigio.

Ora il carro è nuovamente strabordante dopo il bronzo alle Olimpiadi 2024.

La verità è che la crescita del Marocco non si è conclusa e passa da alcune delusioni, ovvie. Non si tratta di una big classifica, ma di una squadra che, con una generazione di talenti a dir poco interessati ed esperti elementi a guidare l'evoluzione del team e della percezione della rappresentativa, ha intrapreso la dura strada della continuità, in cui ha sbandato nel 2023. Tornando in pista durante quest'estate.

Il Marocco ha battuto in maniera roboante l'Egitto nella finale terzo-quarto posto, con un 6-0 che non rende giustizia all'ottimo torneo del team del Cairo, ma arrivati fin qui durante le Olimpiadi.

Hakimi e compagni, però, hanno avuto qualcosa in più. Anzi, molto di più. Dopo il primo goal, hanno capito di poter affondare più e più volte, rilassandosi e mostrando quanto i propri giocatori abbiano intesa, classe, tecnica.