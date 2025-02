Marmoush superstar in Premier: tripletta in 14 minuti alla quinta gara col Manchester City

L’egiziano arrivato a gennaio dall’Eintracht Francoforte dimostra di essersi ambientato alla grande: tre i goal realizzati contro il Newcastle.

Omar Marmoush ha impiegato poco tempo per prendere le misure, cinque partite appena: tre da titolare in Premier League, una in FA Cup e i 6 minuti finali in Champions League contro il Real Madrid.

Alla quinta gara, la quarta da titolare, il talento egiziano ha mostrato di che pasta è fatto realizzando una tripletta in appena 14 minuti nel 4-0 del Manchester City contro il Newcastle in una sfida di Premier con in palio punti preziosi in ottica qualificazione Champions.

Una gara che lo ha visto protagonista assoluto e che difficilmente dimenticherà. La prima di una lunga serie o almeno così si augurano in casa Citizens.