Mario Rui lascia il Napoli, ufficiale la risoluzione del contratto: era in scadenza nel 2026

L'addio tra il difensore e il Napoli è adesso ufficiale: Mario Rui lascia il club dopo tante stagioni, i dettagli dell'accordo.

Mario Rui e il Napoli si dicono addio; una notizia che era ormai nota da tempo, ora è arrivato anche il comunicato del club che annuncia la separazione con il giocatore.

Il difensore era fuori dal progetto da quando è arrivato Antonio Conte; non ha mai giocato in stagione e da adesso, all'età di 33 anni potrà cercarsi una nuova squadra per proseguire la carriera.

Il giocatore e il Napoli si sono accordati attraverso una risoluzione del contratto, che era in scadenza tra un anno e mezzo, a giugno 2026.Di seguito il comunicato del club.