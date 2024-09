La Roma ha accolto nella giornata di ieri Hermoso ed è vicina a chiudere anche Hummels: come cambierà la difesa.

Vedendo la partita contro la Juventus, la Roma ha convinto in fase difensiva; più compatta, più equilibrata.

Ma la stagione è lunga, gli impegni con l'Europa League saranno tanti e i giallorossi cercavano da tempo un rinforzo nel reparto arretrato.

Sarà Mario Hermoso, che ieri è approdato a Roma per svolgere le visite mediche, aspettando l'ufficialità che arriverà in giornata.

L'ex giocatore dell'Atletico Madrid sarà un'opzione in più per Daniele De Rossi, che con lui potrà pensare a maggior ragione anche ad un cambio difensivo, passando a tre. Le mosse in difesa però non sono finite qua in casa giallorossa, è sempre più vicino Hummels.