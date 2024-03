Il difensore dell'Atletico Madrid, 28 anni, può essere l'erede di Acerbi: ha appena contribuito ad eliminare i nerazzurri dalla Champions League.

Se non puoi sconfiggere il tuo nemico fattelo amico, recitavano i vecchi saggi. Ed è un aforisma che in questo caso può essere adattato anche all'Inter, considerato il nuovo obiettivo di mercato dei nerazzurri: Mario Hermoso.

Sì, il difensore dell'Atletico Madrid. Che proprio con i Colchoneros ha da poco estromesso l'Inter dalla Champions League, ai calci di rigore e in maniera dolorosa.

Secondo la 'Gazzetta dello Sport', è a lui che sta pensando il club milanese in vista della prossima stagione. Dopo Piotr Zielinski e Mehdi Taremi, entrambi in arrivo, un altro possibile colpo a parametro zero in stile Beppe Marotta.